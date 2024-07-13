Дело Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве прекратил суд

Суд в США вынес решение о прекращении дела против американского актера Алека Болдуина, пишет РИА Новости.

Алекс Болдуин обвинялся в том, что непредумышленно совершил убийство оператора Галины Хатчинс в ходе подготовительных мероприятий, предшествующих съемки фильма «Раст» в 2021 году.

«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», – объявила судья в штате Нью-Мексико.

Процесс был начат спустя 2 года после случившегося. Представители прокуратуры настаивали на том, что актер проявлял безответственное поведение при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и допустил халатность во время его проверке на предмет безопасности.