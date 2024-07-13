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ПВО России за ночь сбила 4 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями

13 июля 2024 08:54
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ПВО РФ успешно ликвидировала 4 дрона ВСУ в районе Ростовской, Белгородской и Курской областей, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информировало, что ночью с 12 на 13 июля ВС Украины совершили попытку осуществить атаку по объектам на территории Российской Федерации. Для данных целей ВСУ были применены беспилотные летательные аппараты.

Так, дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват, а также уничтожили в небе над Ростовской областью 2 БЛА, в районе территорий Белгородской и Курской областей – по одному БЛА, сообщили в оборонном ведомстве.

# Международная политика

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