ПВО России за ночь сбила 4 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями

ПВО РФ успешно ликвидировала 4 дрона ВСУ в районе Ростовской, Белгородской и Курской областей, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информировало, что ночью с 12 на 13 июля ВС Украины совершили попытку осуществить атаку по объектам на территории Российской Федерации. Для данных целей ВСУ были применены беспилотные летательные аппараты.

Так, дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват, а также уничтожили в небе над Ростовской областью 2 БЛА, в районе территорий Белгородской и Курской областей – по одному БЛА, сообщили в оборонном ведомстве.