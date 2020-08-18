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Предвыборный съезд демократов стартовал в США

18 августа 2020 15:36
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Новости США. В преддверии президентских выборов в США стартовал национальный съезд Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвыборный съезд демократов стартовал в США-1

На фоне пандемии четырехдневное собрание впервые проходит в виртуальном формате. Основные задачи данного съезда – определить программу перед выборами и официально утвердить Джо Байдена единым кандидатом в борьбе против Дональда Трампа.

Предвыборный съезд демократов стартовал в США-4

К слову, его выдвижение было очевидным, поскольку все соперники из числа демократов выбыли из гонки на предыдущих этапах. Выборы американского президента состоятся 3 ноября.

# Выборы # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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