Предвыборный съезд демократов стартовал в США

Новости США. В преддверии президентских выборов в США стартовал национальный съезд Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В преддверии президентских выборов в США стартовал национальный съезд Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне пандемии четырехдневное собрание впервые проходит в виртуальном формате. Основные задачи данного съезда – определить программу перед выборами и официально утвердить Джо Байдена единым кандидатом в борьбе против Дональда Трампа.
К слову, его выдвижение было очевидным, поскольку все соперники из числа демократов выбыли из гонки на предыдущих этапах. Выборы американского президента состоятся 3 ноября.