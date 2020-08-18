В Германии выявили крупнейшую сеть педофилов: тысячи подозреваемых

Новости Германии. В Германии начался крупнейший в послевоенной истории страны процесс по делу о педофилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе подозреваемых – несколько тысяч человек.

Суд над одним из злоумышленников проходит в Кельне. 43-летнего мужчину обвиняют в домогательствах к дочери. Фотографии и видео своих преступлений подозреваемый распространял через специальный сервис. Расследование его действий помогло выявить масштабную сеть педофилов по всей стране.

Изучив улики, правоохранители обнаружили интернет-группу из 30 тысяч анонимных пользователей, занимающихся распространением детской порнографии. Сейчас по делу проходят 87 человек. В ходе следствия из семей изъяты 50 детей, которые стали жертвами домогательств и жестокого обращения.

Трое следователей, работавших над делом, после просмотра фото и видео взяли больничный из-за полученной психологической травмы.