Массовые акции протеста в Аргентине: тысячи жителей выступили против карантинных мер

Новости Аргентины. Массовые акции протеста в аргентинском Буэнос-Айресе: тысячи жителей вышли на улицы города, выступая против карантинных мер, которые действуют уже 150 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестации прошли в нескольких столичных районах. Многие жители принимали в них участие, не выходя из автомобилей. Некоторые, чтобы привлечь внимание, стучали кухонной утварью.