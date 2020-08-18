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Массовые акции протеста в Аргентине: тысячи жителей выступили против карантинных мер

18 августа 2020 10:49
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Новости Аргентины. Массовые акции протеста в аргентинском Буэнос-Айресе: тысячи жителей вышли на улицы города, выступая против карантинных мер, которые действуют уже 150 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые акции протеста в Аргентине: тысячи жителей выступили против карантинных мер-1

Манифестации прошли в нескольких столичных районах. Многие жители принимали в них участие, не выходя из автомобилей. Некоторые, чтобы привлечь внимание, стучали кухонной утварью.

Массовые акции протеста в Аргентине: тысячи жителей выступили против карантинных мер-4

Помимо недовольства карантином, люди также требовали принять меры для борьбы с преступностью, а также высказывали свое несогласие с судебной реформой, которую планирует провести правительство страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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