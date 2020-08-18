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В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

18 августа 2020 10:28
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Новости США. В знаменитой Долине Смерти зафиксирована рекордная жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле -1

Температура воздуха там приблизилась к 54,5°C. Если данные подтвердятся, то тепловой рекорд нашей планеты будет побит. Международная группа специалистов в ближайшее время проведет тщательный анализ наблюдений в регионе.

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле -4

К слову, предыдущее достижение в этой категории также принадлежит Долине Смерти. 7 лет назад столбики термометра здесь достигли отметки 54°C. Температурные рекорды сейчас устанавливаются чаще, чем раньше. По мнению специалистов, такие показатели – результат в том числе глобального потепления.

# Погода # Фотофакт

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