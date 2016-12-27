В Польше почти 100 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра

Новости Польши. Ураганный ветер в Польше оставил без электричества почти 100 тысяч домов. На устранение последствий спасатели выезжали на вызовы более тысячи раз. Восстановительные работы продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия повалила деревья на дороги и железнодорожные пути, оборваны линии электропередачи, повреждены трансформаторы. Кроме того, есть сведения о двух пострадавших. Сила ветра достигала 110 километров в час. Синоптики прогнозируют, что стихия утихнет только к вечеру.