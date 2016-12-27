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Из-за обильных снегопадов в Москве отменено 27 авиарейсов, в том числе в Минск на 16.00 27 декабря

27 декабря 2016 10:27
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Новости России. Нелетная погода в Москве. Сложные метеоусловия стали причиной перебоев в авиасообщении. Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» в общей сложности отменили 27 рейсов. Еще около 20 задержаны. Из «Шереметьево» не состоится 27 декабря и вылет в Минск, запланированный на 16.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт «Внуково» продолжает работать по графику и без заминок. Синоптики сообщили, что за последние сутки в российской столице выпало более 10% месячной нормы осадков.

# Авиасообщение

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