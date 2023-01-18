Прямой эфир

В Турции круизный лайнер врезался в пристань

18 января 2023 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Несколько неприятных минут пришлось пережить туристам, прибывшим на круизном лайнере в турецкий город Амасра, который находится на черноморском побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции круизный лайнер врезался в пристань-1

При заходе в порт громадное судно врезалось в причал. В момент ЧП на его борту находились около 700 человек, как сообщается, никто не пострадал. Чего не скажешь о пристани. Сейчас ремонтные бригады пытаются оценить масштабы разрушений и возможный ущерб. Для этого даже привлекли команду водолазов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария # Новости Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Названы возможные причины крушения вертолёта под Киевом
18 января 2023 13:29

Названы возможные причины крушения вертолёта под Киевом

Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика
18 января 2023 12:26

Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика

В Великобритании началась очередная двухдневная забастовка медсестёр
18 января 2023 12:25

В Великобритании началась очередная двухдневная забастовка медсестёр