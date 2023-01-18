В Турции круизный лайнер врезался в пристань

Новости Турции. Несколько неприятных минут пришлось пережить туристам, прибывшим на круизном лайнере в турецкий город Амасра, который находится на черноморском побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При заходе в порт громадное судно врезалось в причал. В момент ЧП на его борту находились около 700 человек, как сообщается, никто не пострадал. Чего не скажешь о пристани. Сейчас ремонтные бригады пытаются оценить масштабы разрушений и возможный ущерб. Для этого даже привлекли команду водолазов.