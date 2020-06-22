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Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах

22 июня 2020 08:39
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Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах-1



По предварительной информации избиркома страны, она набирает чуть больше 63 % голосов. На втором месте – социалистическая партия с результатом 10,6 %. 

Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах-3

Выборы состоялись накануне. Они стали первыми в Европе после пандемии COVID-19 и проходили в условиях повышенных мер безопасности. За 250 мест в парламенте боролся 21 блок. Явка избирателей составила чуть больше 50 %. 

# Выборы # Александр Вучич # Фотофакт

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