Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах

Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По предварительной информации избиркома страны, она набирает чуть больше 63 % голосов. На втором месте – социалистическая партия с результатом 10,6 %.