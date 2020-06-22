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60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

22 июня 2020 05:34
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Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет около 60 тысяч гектаров.

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60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке-3

Огонь приближается к водохранилищу, на берегах которого расположены жилые дома, а также гидроэлектростанция. О пострадавших пока не сообщается.

60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке-6

На тушении пожара заняты около 50 спасателей. Ликвидации возгорания мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады.

# Пожар # Фотофакт

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