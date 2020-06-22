60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет около 60 тысяч гектаров.

Огонь приближается к водохранилищу, на берегах которого расположены жилые дома, а также гидроэлектростанция. О пострадавших пока не сообщается.