60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет около 60 тысяч гектаров.
Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет около 60 тысяч гектаров.
Огонь приближается к водохранилищу, на берегах которого расположены жилые дома, а также гидроэлектростанция. О пострадавших пока не сообщается.
На тушении пожара заняты около 50 спасателей. Ликвидации возгорания мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады.