Мастер кунг-фу. Богомол необычно оборонялся от собаки

Новости мира. Забавное видео с обороняющимся богомолом снял аргентинский блогер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ролике насекомое поднимает лапки так, словно практикует приемы кунг-фу. В реальности богомол таким образом оборонялся от собаки.