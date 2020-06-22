Мастер кунг-фу. Богомол необычно оборонялся от собаки

Новости мира. Забавное видео с обороняющимся богомолом снял аргентинский блогер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Забавное видео с обороняющимся богомолом снял аргентинский блогер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ролике насекомое поднимает лапки так, словно практикует приемы кунг-фу. В реальности богомол таким образом оборонялся от собаки.
Неизвестно, испугался пес или нет загадочных движений, но богомол в любом случае стал победителем. Пусть пока только на просторах интернета.