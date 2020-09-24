Призовой фонд Нобелевской премии увеличат до миллиона долларов

Новости Швеции. Призовой фонд Нобелевской премии в 2020 году увеличили до миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было принято в связи с тем, что затраты и сумма основного капитала фонда находятся в стабильном соотношении.

Финансовая составляющая «Нобелевки» ежегодно изменяется. Изначально сумма премий составляла 150 тысяч шведских крон.