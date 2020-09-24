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Призовой фонд Нобелевской премии увеличат до миллиона долларов

24 сентября 2020 14:13
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Новости Швеции. Призовой фонд Нобелевской премии в 2020 году увеличили до миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Призовой фонд Нобелевской премии увеличат до миллиона долларов-1

Такое решение было принято в связи с тем, что затраты и сумма основного капитала фонда находятся в стабильном соотношении.   

Призовой фонд Нобелевской премии увеличат до миллиона долларов-4

Финансовая составляющая «Нобелевки» ежегодно изменяется. Изначально сумма премий составляла 150 тысяч шведских крон.  

Призовой фонд Нобелевской премии увеличат до миллиона долларов-7

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2020 года состоится в октябре. А вручение наград в этом году пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии.  

# Нобелевская премия

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