Жертвами вооружённого нападения под Парижем стали мать и сестра преступника

Новости Франции. Число погибших и пострадавших во французской коммуне Трапп возросло. В результате нападения вооруженного ножом мужчины скончались два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще двое пострадавших госпитализированы.

Стали известны подробности происшествия. Выяснилось, что нападавший находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции, а его жертвами стали мать и сестра. После атаки он укрылся в расположенном поблизости павильоне. Когда его окружили правоохранители, мужчина вышел из здания, выкрикивая исламистские лозунги. Его ликвидировали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка. Расследование продолжается.