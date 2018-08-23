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Жертвами вооружённого нападения под Парижем стали мать и сестра преступника

23 августа 2018 14:34
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Новости Франции. Число погибших и пострадавших во французской коммуне Трапп возросло. В результате нападения вооруженного ножом мужчины скончались два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще двое пострадавших госпитализированы.

Жертвами вооружённого нападения под Парижем стали мать и сестра преступника-1

Стали известны подробности происшествия. Выяснилось, что нападавший находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции, а его жертвами стали мать и сестра. После атаки он укрылся в расположенном поблизости павильоне. Когда его окружили правоохранители, мужчина вышел из здания, выкрикивая исламистские лозунги. Его ликвидировали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка. Расследование продолжается.

# Теракт # Фотофакт

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