Чтобы получить гражданство Молдовы, теперь придётся потратить от 100 до 250 тысяч евро

В программе смогут участвовать только люди с «чистой» биографией, которые не привлекались к уголовной ответственности. Чтобы получить гражданство, нужно будет внести безвозвратный взнос в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития – не менее 100 тысяч евро. В случае, если у человека есть семья, ему необходимо инвестировать не менее 250 тысяч евро в одну из стратегических отраслей республики.