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Чтобы получить гражданство Молдовы, теперь придётся потратить от 100 до 250 тысяч евро

23 августа 2018 13:12
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Новости Молдовы. Соответствующий механизм утвердило правительство страны. Таким образом власти планируют привлечь в экономику страны около 1300 миллиардов евро до 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить гражданство Молдовы, теперь придётся потратить от 100 до 250 тысяч евро-1

В программе смогут участвовать только люди с «чистой» биографией, которые не привлекались к уголовной ответственности. Чтобы получить гражданство, нужно будет внести безвозвратный взнос в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития – не менее 100 тысяч евро. В случае, если у человека есть семья, ему необходимо инвестировать не менее 250 тысяч евро в одну из стратегических отраслей республики.

# Беларусь-Молдова # Фотофакт

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