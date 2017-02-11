Правительство Италии ускорит процедуру возврата нелегалов на родину

Новости Италии. Итальянское правительство примет пакет мер, призванный улучшить управление миграционными потоками.

Другими словами, в частности, ускорит процедуру возврата нелегалов на их родину.

Только с начала 2017 года по Средиземному морю в ЕС прибыли более 11 тысяч мигрантов, 85% из них – на Апеннины.

Это самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой.

В первую очередь он вызван рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.