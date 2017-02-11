В Туркменистане накануне президентских выборов объявлен День тишины

Новости Туркменистана. В Туркменистане День тишины накануне президентских выборов. В избирательных бюллетенях – 9 фамилий.

Впервые в истории страны своих кандидатов выдвинули три политические партии.

В частности, Демократическую представляет действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, и он считается фаворитом гонки. Следить за ходом голосования приглашены международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.