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В Туркменистане накануне президентских выборов объявлен День тишины

11 февраля 2017 17:46
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Новости Туркменистана. В Туркменистане День тишины накануне президентских выборов. В избирательных бюллетенях – 9 фамилий.

Впервые в истории страны своих кандидатов выдвинули три политические партии.

В частности, Демократическую представляет действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, и он считается фаворитом гонки. Следить за ходом голосования приглашены международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе миссии СНГ работает и председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

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