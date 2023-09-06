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Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение

06 сентября 2023 09:59
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Новости Китая. В Китае появились беспилотные автомобили для перевозки багажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны объезжать препятствия и даже уступать дорогу пешеходам.

Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение-1

Безопасное вождение роботам обеспечивает искусственный интеллект, а также 5G. Нейронные сети устраняют последствия тумана или, например, дождя на линзах. Помимо этого, машины умеют распознавать лица и номерные знаки. Пока в эксплуатацию введено всего шесть роботов. Помимо перевозки вещей, они патрулируют улицы в ночное время и обеспечивают безопасность пешеходов.

# Изобретения # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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