Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение

Новости Китая. В Китае появились беспилотные автомобили для перевозки багажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны объезжать препятствия и даже уступать дорогу пешеходам.

Безопасное вождение роботам обеспечивает искусственный интеллект, а также 5G. Нейронные сети устраняют последствия тумана или, например, дождя на линзах. Помимо этого, машины умеют распознавать лица и номерные знаки. Пока в эксплуатацию введено всего шесть роботов. Помимо перевозки вещей, они патрулируют улицы в ночное время и обеспечивают безопасность пешеходов.