Демографическая катастрофа в Японии: последствия моды на «асексуальность»

Новости Японии. К середине XXI века население Японских островов сократится на 1/5 и не будет достигать даже 100 миллионов.

Причем значительная часть граждан страны будет пенсионерами: почти половина.

Национальная экономика в условиях подобной демографической катастрофы функционировать в принципе не может, и правительство изучает самые радикальные меры стимулирования рождаемости. Беда в том, что

японцы не только неохотно вступают в брак, но даже просто избегают «отношений» – на островах теперь в моде «асексуальность».

Для начала власти надеются добиться, чтобы на семью приходилось, в среднем, хотя бы 2 ребенка: сейчас этот коэффициент не достигает и 1,5. В качестве самой крайней меры может быть применено снятие ограничений на миграцию. Однако такая идея крайне непопулярна в стране да противоречит многовековой традиции закрытости страны, которую Япония бережно хранит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.