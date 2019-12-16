Пожилые японцы стали носить экзоскелеты

Новости Японии. Пожилых японцев облачают в экзоскелеты. Такие технологии помогут сотрудникам работать до глубокой старости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мера вынужденная. Дело в том, что население страны стремительно стареет, а дефицит рабочих рук с каждым годом ощущается всё острее.

На данный момент около трети японцев – это люди от 65 лет и старше. Экзоскелеты стали выходом из положения. Устройство заметно увеличивает силы человека за счет внешнего каркаса, что особенно важно в отраслях, связанных с физическим трудом.