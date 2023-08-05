Прямой эфир

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности

05 августа 2023 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет. За последнее время в стране сгорело более 50 тысяч гектаров растительности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности-1

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности-3

Как сообщает афинское агентство новостей, большинство пожаров вспыхнули в тех районах, которые уже пострадали от подобного бедствия в прошлом, а это существенно затрудняет восстановление природного ландшафта, говорят специалисты. Кроме того, пожары в Греции нанесли огромный ущерб окружающей среде.

Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности-6

В июле в атмосферу попала мегатонна углекислого газа, подсчитали ученые. Столько выделяют 220 тысяч автомобилей за год.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Франция не рассматривает вывод войск из Нигера, несмотря на разрыв военных соглашений
04 августа 2023 20:15

Франция не рассматривает вывод войск из Нигера, несмотря на разрыв военных соглашений

Проливные дожди в Словении: жертвами катаклизма стали 3 человека
04 августа 2023 20:11

Проливные дожди в Словении: жертвами катаклизма стали 3 человека

В Грузии 7-е августа объявлено днём траура по погибшим в результате схода оползня
04 августа 2023 19:15

В Грузии 7-е августа объявлено днём траура по погибшим в результате схода оползня