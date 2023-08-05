Пожары в Греции в июле 2023-го стали сильнейшими за 13 лет, сгорело более 50 тысяч гектаров растительности

Новости Греции. Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет. За последнее время в стране сгорело более 50 тысяч гектаров растительности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает афинское агентство новостей, большинство пожаров вспыхнули в тех районах, которые уже пострадали от подобного бедствия в прошлом, а это существенно затрудняет восстановление природного ландшафта, говорят специалисты. Кроме того, пожары в Греции нанесли огромный ущерб окружающей среде.