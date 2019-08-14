Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы

Новости Европы. То в жар, то в холод бросает Европу. Вена еще недавно изнывала от аномальной жары. Теперь по столице Австрии ударили ливни, град и ураганный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – множество поваленных деревьев, затоплены подземные переходы и дороги.

Похожая картина и в испанской Каталонии – мощный шторм превратил улицы прибрежных городов в реки. На нескольких участках затопило железнодорожные пути, из-за чего ряд рейсов отменили.