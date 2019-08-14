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Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы

14 августа 2019 07:09
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Новости Европы. То в жар, то в холод бросает Европу. Вена еще недавно изнывала от аномальной жары. Теперь по столице Австрии ударили ливни, град и ураганный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – множество поваленных деревьев, затоплены подземные переходы и дороги.

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-1

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-3

Похожая картина и в испанской Каталонии – мощный шторм превратил улицы прибрежных городов в реки. На нескольких участках затопило железнодорожные пути, из-за чего ряд рейсов отменили.

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-6

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-8

А вот на острове Гран-Канария жители и спасатели лишь мечтают о таком сильном дожде: он помог бы справиться с сильными пожарами. Полыхает уже больше тысячи гектаров леса, продолжается массовая эвакуация.

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-11

Пожары и наводнения: погода испытывает на прочность жителей Европы-13

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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