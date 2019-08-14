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В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру

14 августа 2019 06:42
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Новости Австралии. В Австралии впервые за 35 лет выпал снег. Свойственные для этой жаркой страны зеленые прерии превратились в белые поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру-1

Местные животные не привыкли к таким условиям, но некоторым из них погода пришлась по душе: очевидцы сняли на камеру кенгуру, которые резвились в снегу. Жители Австралии впрочем отнеслись к природному катаклизму как к приятному сюрпризу, особенно дети. Причиной неожиданного снегопада стал антарктический циклон, который пришел в страну с Южного полюса.

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру-4

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру-6

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру-8

# Природные явления # Фотофакт

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