В Австралии впервые за 35 лет выпал снег: посмотрите, как радуются ему кенгуру

Новости Австралии. В Австралии впервые за 35 лет выпал снег. Свойственные для этой жаркой страны зеленые прерии превратились в белые поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные животные не привыкли к таким условиям, но некоторым из них погода пришлась по душе: очевидцы сняли на камеру кенгуру, которые резвились в снегу. Жители Австралии впрочем отнеслись к природному катаклизму как к приятному сюрпризу, особенно дети. Причиной неожиданного снегопада стал антарктический циклон, который пришел в страну с Южного полюса.