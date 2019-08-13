Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку

Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром воздушное сообщение в Гонконге возобновили, однако, несмотря на это, были отменены сотни рейсов.
В Гонконге возобновили воздушное сообщение
Накануне местный аэропорт также не функционировал. Причина – массовые протесты, которые длятся там уже несколько дней.
Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг неё. В залах километровые очереди.
В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы
На фоне напряженной обстановки между протестующими и пассажирами возникают конфликты.