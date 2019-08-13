Новая Зеландия стала первой страной в мире, где зарплату можно получить в криптовалюте

Новости Новой Зеландии. Виртуальные деньги приравняли к основным видам выплат, и с 1 сентября новозеландские компании смогут законно оплачивать труд работников цифровыми деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. Виртуальные деньги приравняли к основным видам выплат, и с 1 сентября новозеландские компании смогут законно оплачивать труд работников цифровыми деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в виде биткоинов. На самозанятых граждан нововведения не распространятся.