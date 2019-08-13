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Новая Зеландия стала первой страной в мире, где зарплату можно получить в криптовалюте

13 августа 2019 14:08
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Новости Новой Зеландии. Виртуальные деньги приравняли к основным видам выплат, и с 1 сентября новозеландские компании смогут законно оплачивать труд работников цифровыми деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новая Зеландия стала первой страной в мире, где зарплату можно получить в криптовалюте -1

Например, в виде биткоинов. На самозанятых граждан нововведения не распространятся.

Новая Зеландия стала первой страной в мире, где зарплату можно получить в криптовалюте -4

Новая Зеландия стала первой страной в мире, где зарплату можно получить в криптовалюте -6

# Валюта # Фотофакт

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