Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек

Новости Турции. Пламя вспыхнуло в трехэтажном жилом доме и быстро распространилось по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту происшествия были направлены около десятка пожарных расчетов. Возгорание удалось ликвидировать, однако без жертв и пострадавших не обошлось. Медики госпитализировали 11 человек с ожогами и другими травмами. Причины возгорания выясняются.