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Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек

29 марта 2019 10:49
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Новости Турции. Пламя вспыхнуло в трехэтажном жилом доме и быстро распространилось по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек-1

К месту происшествия были направлены около десятка пожарных расчетов. Возгорание удалось ликвидировать, однако без жертв и пострадавших не обошлось. Медики госпитализировали 11 человек с ожогами и другими травмами. Причины возгорания выясняются.   

Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек-4

Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек-6

Пожар в столице Турции привёл к гибели 5 человек-8

# Пожар в доме # Фотофакт

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