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В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов

29 марта 2019 10:11
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Новости Бразилии. По словам специалистов, это самая крупная подобная акция за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-1

Все эти животные были спасены зоозащитниками. Некоторые попали в рыболовные сети, другие получили травмы от винтов моторных лодок.   

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-4

Ламантин или морская корова – вымирающий вид. Естественных врагов у них нет, а на грани исчезновения животные оказались по вине человека. Раньше их в большом количестве отстреливали ради мяса и жира.   

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-7

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-9

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-11

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-13

В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов-15

# Морская корова # Фотофакт

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