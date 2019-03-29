В Бразилии защитники природы выпустили в воды Амазонки 12 ламантинов

Новости Бразилии. По словам специалистов, это самая крупная подобная акция за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти животные были спасены зоозащитниками. Некоторые попали в рыболовные сети, другие получили травмы от винтов моторных лодок.