Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно результатам проведенного расследования утечка газа привела к взрыву двух баллонов. Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак.
Инцидент произошел 31 октября. Подробный отчет о происшествии будет подготовлен к концу месяца.