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Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

03 ноября 2019 12:19
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Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона-1

Согласно результатам проведенного расследования утечка газа привела к взрыву двух баллонов. Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак.

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона-4

Инцидент произошел 31 октября. Подробный отчет о происшествии будет подготовлен к концу месяца.

# Авария # Фотофакт

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