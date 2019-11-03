Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам проведенного расследования утечка газа привела к взрыву двух баллонов. Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак.