В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября

В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На один пункт прохладнее в Вене.
В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На один пункт прохладнее в Вене.
+15 покажет градусник в Мадриде. Тепло, но дождливо в Риме. В Анкаре ожидается +17.
В Афинах обещают дождь и +23. На 4 градуса прохладнее в Софии. Затянет небо над Прибалтикой.
Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Варшаве прогнозируют +13 и дождь. В Киеве ожидается +18 и ясно. В Москве обещают дождь и +7.