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США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки

02 ноября 2019 16:25
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Конец торговой войны близок: США и Китай договорились по основным пунктам соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставшиеся спорные вопросы Вашингтон и Пекин разрешат в три этапа.

Причем договоренности по итогам первой фазы сделки охватят сразу около 60 % всего торгового соглашения. Ранее лидеры США и Китая должны были встретиться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго. Однако президент Чили отменил форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки-1

США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки-3

# Международная политика # Фотофакт

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