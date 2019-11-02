США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки

Конец торговой войны близок: США и Китай договорились по основным пунктам соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставшиеся спорные вопросы Вашингтон и Пекин разрешат в три этапа.

Причем договоренности по итогам первой фазы сделки охватят сразу около 60 % всего торгового соглашения. Ранее лидеры США и Китая должны были встретиться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго. Однако президент Чили отменил форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.