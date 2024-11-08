Пожар в Калифорнии вышел из-под контроля – пламя уничтожило свыше 120 домов

На месте жилых построек – пепелище. Пожар, бушующий в Калифорнии, окончательно вышел из-под контроля. Пламя уничтожило свыше 120 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на его пути еще 3,5 тысячи строений. Пылают почти 6 тысяч гектаров.

По прогнозам синоптиков, сегодня спасатели должны были получить некую фору из-за ослабления ветра. Но чуда не произошло. Судя по свежим кадрам с дронов, до победы над стихией еще далеко. По меньшей мере 10 человек отравились дымом. Власти объявили эвакуацию. 10 тысяч жителей, находящихся в зоне бедствия, покинули свои дома. Бригады пожарных сосредоточились на защите города Санта-Паула. Там проживает более 30 тысяч американцев. Пламя уже вплотную подошло к домам. Главная задача специалистов – не дать огню захватить новые территории и уничтожить инфраструктуру. На это брошены все силы. Как минимум 800 специалистов работают и на земле, и в воздухе.