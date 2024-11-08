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«Челси» уничтожил армянский «Нао» в матче Лиги конференций

08 ноября 2024 10:30
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«Челси» обыграл «Ноа» в матче третьего тура Лиги конференции со счетом 8:0. Голами отметились Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси, Жоау Феликс (дважды), Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку (дважды, один раз с пенальти). Об этом пишет РИА Новости.

19-летний игрок полузащиты Самуэль Рак-Саки стал дебютантом основной команды «Челси». Эта победа стала крупнейшей в истории турнира, проводимого с 2021 года.

«Челси» лидирует в турнирной таблице с 9 очками, а «Ной» с 3 очками находится на 28-й строчке. В следующий раунд «Челси» выйдет с «Хайденхаймом», а «Ной» встретится с «Викингуром».

# Футбол

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