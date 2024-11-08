Трамп допустил, что поговорит с Путиным

В интервью телеканалу NBC новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал, что еще не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным после своей победы на выборах, но признал такую возможность. Об этом пишет ТАСС.

Также Трамп договорился с президентом США Джо Байденом «пообедать вместе в самом ближайшем будущем».

Голосование на президентских выборах в США закончилось утром 6 ноября по московскому времени. Пока официальные результаты не подведены, но, по информации американских СМИ, республиканец Дональд Трамп набрал около 300 голосов выборщиков при требуемых 270. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и объявила Трампа избранным президентом.