Этим летом придется выдержать непростой экзамен и Франции, и судя по всему подготовка идет не так, как хотелось бы. До самого главного спортивного старта остается всего ничего. Олимпийский огонь начал свой путь в Париж, но французская столица откровенно пока не готова, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя в преддверии Игр Франция пережила уже много чего: и массовую ловлю собак, и борьбу с клопами, и великое переселение бомжей из Парижа, и установку перегородок между кабинками в туалетах. Теперь французам угрожает ИГИЛ – угрозы исходят от ячейки в Афганистане, той самой, которая взяла на себя теракт в «Крокусе». Можно предположить, что организация действует в интересах британцев или американцев – Макрон в последнее время ведет себя слишком самостоятельно, и его явно хотят «успокоить». Пока что под вопросом формат открытия и закрытия Игр – вероятно, от массового допуска на них зрителей откажутся.

Еще одна проблема – качество воды в Сене. Из-за попадания стоков пробы не соответствуют стандартам. В Париже не готово и транспортное сообщение – к Олимпиаде в столице планировали открыть 50 станций метро и три новые линии, но пока не открыли ничего.