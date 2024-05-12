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От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?

12 мая 2024 19:22
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Этим летом придется выдержать непростой экзамен и Франции, и судя по всему подготовка идет не так, как хотелось бы. До самого главного спортивного старта остается всего ничего. Олимпийский огонь начал свой путь в Париж, но французская столица откровенно пока не готова, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?-1

Хотя в преддверии Игр Франция пережила уже много чего: и массовую ловлю собак, и борьбу с клопами, и великое переселение бомжей из Парижа, и установку перегородок между кабинками в туалетах. Теперь французам угрожает ИГИЛ – угрозы исходят от ячейки в Афганистане, той самой, которая взяла на себя теракт в «Крокусе». Можно предположить, что организация действует в интересах британцев или американцев – Макрон в последнее время ведет себя слишком самостоятельно, и его явно хотят «успокоить». Пока что под вопросом формат открытия и закрытия Игр – вероятно, от массового допуска на них зрителей откажутся.

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?-4

Еще одна проблема – качество воды в Сене. Из-за попадания стоков пробы не соответствуют стандартам. В Париже не готово и транспортное сообщение – к Олимпиаде в столице планировали открыть 50 станций метро и три новые линии, но пока не открыли ничего.

От переселения бомжей до забастовок – как Франция готовится к Олимпийским играм?-7

Также ожидается аномальная жара, а еще крысы, бездомные и клопы. Кроме того, туристы не смогут снять квартиры в Париже из-за высоких цен. Уже сейчас французы просят более 2 тысяч евро за ночь. Что характерно, на период Олимпиады запланирована еще и забастовка транспортников. Пока, конечно, рано говорить о результатах Игр, но уже понятно, что скучно не будет никому.

# Олимпиада 2024

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