Личность мужчины, убившего сотрудников Capital Gazette в США, установили с помощью системы распознавания лиц

Новости США. В американском Аннаполисе мужчина убил пятерых сотрудников газеты Capital Gazette и тяжело ранил еще несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 28 июня злоумышленник вошел в здание редакции и открыл стрельбу по журналистам. Оперативно прибывшая на место ЧП полиция задержала подозреваемого. Как выяснилось, у мужчины при себе кроме огнестрельного оружия были муляжи гранат, дымовые шашки и светошумовые устройства.

Чтобы его не опознали, нападавший повредил себе кончики пальцев, однако его личность все-таки удалось установить с помощью системы распознавания лиц. Злоумышленником оказался 38-летний житель Мэрилэнда. В 2012 году он подал на газету в суд за клевету, однако проиграл. После этого журналисты стали регулярно получать от мужчины угрозы. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом.