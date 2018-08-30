Пожар на химзаводе в Мельбурне спровоцировал выброс ядовитых веществ в атмосферу

Новости Австралии. В Мельбурне уже более 10 часов не удается потушить пожар на химическом заводе. Над городом стоит огромный столб дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты сообщают о выбросе в атмосферу ядовитых веществ. Медики опасаются за здоровье жителей. Закрыты около 50 школ и центров пребывания детей. На месте ЧП взрываются газовые баллоны, из-за чего пожарные не могут подобраться к очагу горения.