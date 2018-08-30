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Из-за прорыва плотины в Мьянме эвакуированы более 63 тысяч человек

30 августа 2018 09:04
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Новости Мьянмы. Более 63 тысяч человек эвакуированы в Мьянме из-за прорыва плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за прорыва плотины в Мьянме эвакуированы более 63 тысяч человек -1

Подтопленными оказались 85 деревень и нескольких крупных городов. В район ЧП направлены сотни специалистов. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. За несколько дней до прорыва плотины власти утверждали, что все системы работают исправно и жителям ничего не угрожает.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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