Из-за прорыва плотины в Мьянме эвакуированы более 63 тысяч человек

Новости Мьянмы. Более 63 тысяч человек эвакуированы в Мьянме из-за прорыва плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтопленными оказались 85 деревень и нескольких крупных городов. В район ЧП направлены сотни специалистов. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. За несколько дней до прорыва плотины власти утверждали, что все системы работают исправно и жителям ничего не угрожает.