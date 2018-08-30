Новый проект реформы здравоохранения в Латвии: некоторым категориям граждан медики смогут оказать только минимальную помощь

С 1 сентября граждане, у которых нет трудового договора с работодателем, должны будут сделать добровольные взносы в госбюджет. В 2018 году размер выплат составляет почти 53 евро. В 2019 эта цифра увеличится почти в три раза, а к 2020 году составит почти 260 евро. Латвийцы, которые проигнорируют требование, будут получать минимальный набор услуг. Медики смогут оказать им лишь самую необходимую помощь. С критикой реформы уже выступили врачи и эксперты.