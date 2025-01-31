Сербские активисты прошли маршем от Белграда до Нови-Сада

Сербию продолжают сотрясать протесты. Накануне улицы вновь заполонили демонстранты, которые прошли маршем от Белграда до Нови-Сада. Напомним, именно там 1 ноября 2024-го случилась трагедия, унесшая жизни 15 человек, которая официально и считается причиной шествий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако чем дальше, тем очевиднее становится, что все эти якобы стихийные протесты – не что иное, как хорошо спланированные политические акции, направленные на дестабилизацию ситуации в стране. Изначально активисты требовали разобраться в причинах ЧП. Правительство пошло на уступки и опубликовало всю техническую документацию по строительству вокзала. К ответственности привлекли десятки человек, но протесты не прекратились. Что подтверждает: истинные цели митингов совсем иные. Глава Сербии Александр Вучич прямо заявляет, что за шествиями стоят внешние силы, недовольные его независимой политикой.