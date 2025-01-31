НАТО перебрасывает к белорусской границе разведывательные автомобили

Новый скачок напряжения: НАТО стягивает технику к нашим границам. Бронемашины «Феннек» разместят в Литве для усиления наблюдения на участке. «Разведчиков» в прибалтийскую республику перебросили Нидерланды, чтобы укрепить местные подразделения альянса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусской границы они займутся перехватом переговоров и радиолокационным контролем воздушного пространства. Отметим, Запад не меняет своей риторики в отношении Беларуси. Там по-прежнему называют Минск угрозой безопасности. На этом фоне в последние месяцы и происходит интенсивное укрепление контингента НАТО в Литве.