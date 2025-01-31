Волейбол. Результаты белорусских молодёжных команд на турнире «Локоволей» в Новосибирске

Мужская и женская молодежные сборные Беларуси по волейболу успешно выступают на международном турнире «Локоволей» в Новосибирске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Парни оспорят бронзу. В одной второй отечественные спортсмены в борьбе уступили хозяевам площадки – 0:2. Девушки по турнирной сетке идут еще успешнее. Они сразятся за главный приз. Наши волейболистки провели 31 января 2 встречи и в обеих добились викторий. Вначале над Краснодаром – 2:0, затем над Калининградом – 2:1. Также нужно отметить, что белоруски выиграли групповой этап.