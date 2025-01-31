Элитные спецподразделения МВД Беларуси примут участие на международных соревнованиях в Дубае

«Алмаз», СОБР, ОМОН – элитные спецподразделения МВД Беларуси представят нашу страну на международных соревнованиях. Они пройдут в Дубае с 1 по 5 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир по праву может считаться олимпиадой спецназа – здесь за звание лучших борются сильнейшие коллективы правоохранителей со всего мира. В этот раз заявки на участие прислали свыше сотни команд без малого из 50 стран. За шесть лет существования состязаний – это рекордный показатель. Наши бойцы основательно готовились к стартам и готовы продемонстрировать всему миру, на что способны настоящие профессионалы. В путь участников делегации приехал проводить министр внутренних дел.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Уважаемые коллеги, специально приехал пожелать самое главное удачи. Запомните, вы летите одной командой, командой Республики Беларусь. Но вам самое главное удачи, чтобы все получилось, я уверен, что получится. Поэтому ждем всех с победой, всего самого наилучшего.