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Элитные спецподразделения МВД Беларуси примут участие на международных соревнованиях в Дубае

31 января 2025 13:46
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«Алмаз», СОБР, ОМОН – элитные спецподразделения МВД Беларуси представят нашу страну на международных соревнованиях. Они пройдут в Дубае с 1 по 5 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элитные спецподразделения МВД Беларуси примут участие на международных соревнованиях в Дубае-2

Турнир по праву может считаться олимпиадой спецназа – здесь за звание лучших борются сильнейшие коллективы правоохранителей со всего мира. В этот раз заявки на участие прислали свыше сотни команд без малого из 50 стран. За шесть лет существования состязаний – это рекордный показатель. Наши бойцы основательно готовились к стартам и готовы продемонстрировать всему миру, на что способны настоящие профессионалы. В путь участников делегации приехал проводить министр внутренних дел.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Уважаемые коллеги, специально приехал пожелать самое главное удачи. Запомните, вы летите одной командой, командой Республики Беларусь. Но вам самое главное удачи, чтобы все получилось, я уверен, что получится. Поэтому ждем всех с победой, всего самого наилучшего.

Элитные спецподразделения МВД Беларуси примут участие на международных соревнованиях в Дубае-4

Сильнейших определят по итогам пяти непростых испытаний. Это тактическая, штурмовая, спасательная операции, освобождение заложников, преодоление полосы препятствий. Очки будут присуждаться ежедневно.

# МВД Республики Беларусь # Спортивные соревнования

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