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Вадим Шипачёв назначен капитаном дивизиона Тарасова на Матче всех звёзд КХЛ

31 января 2025 13:52
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Вадим Шипачев назначен капитаном дивизиона Тарасова на матче всех звезд КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сезон форвард «зубров» начал не лучшим образом, однако затем сполна продемонстрировал мастерство. Он перешагнул рекордную отметку в чемпионате, набрав уже более 1 000 очков в лиге. Накануне, к примеру, он забросил шайбу и помог разобраться с нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. Также у нас точные броски нанесли Липский, Тирни и дважды Мороз. «Динамо» продолжает занимать 7-е место на Западе. Матч звезд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.

# Хоккей

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