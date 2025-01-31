Вадим Шипачёв назначен капитаном дивизиона Тарасова на Матче всех звёзд КХЛ

Вадим Шипачев назначен капитаном дивизиона Тарасова на матче всех звезд КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сезон форвард «зубров» начал не лучшим образом, однако затем сполна продемонстрировал мастерство. Он перешагнул рекордную отметку в чемпионате, набрав уже более 1 000 очков в лиге. Накануне, к примеру, он забросил шайбу и помог разобраться с нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. Также у нас точные броски нанесли Липский, Тирни и дважды Мороз. «Динамо» продолжает занимать 7-е место на Западе. Матч звезд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.