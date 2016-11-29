Повторение катастрофы 1949 года: подробности крушения самолета футбольного клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии

Новости Бразилии. Шесть человек уцелели при крушении боливийского авиалайнера с футболистами на борту. Об этом сообщили в полиции Колумбии.

Всего в самолете находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Игроки «Шапекоэнсе» направлялись на финал Южно-Американского кубка в Медельин.

Воздушное судно пропало с радаров в 30 километрах от аэропорта назначения. Одна из основных причин крушения – нехватка топлива. В Бразилии в связи с авиакатастрофой объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радость до слез. Так игроки «Шапокоэнсе» празднуют победу в полуфинале кубка Южной Америки. А это уже последние данные с авиарадаров. Самолет, на котором футболисты летели к заветному финалу, еще в воздухе. И вроде бы заходит на посадку в Медельин. Но отчего-то вдруг петляет. И вот его уже нет.

Первые данные – погибли все. Но спасатели обнаружат на месте трагедии выживших. Как потом выяснится, шесть человек.

Это три футболиста (Алан Рушел, Маркос Данило и Джексон Фольман), стюардесса, журналист и пассажир, которого пока не опознали. За их жизни борются врачи.

Федерико Гутьеррес, мэр города Медельин (Колумбия):

Развернуто все необходимое оборудование. Работают медики. Это трагедия. И сейчас для нас – экстренных служб – в приоритете спасти жизни.

«Шапокоенсе» выступал в бразильской серии А. Это высшая лига. И еще вчера находился на 9 строчке из 20 команд. А грядущий финал Кубка был бы для команды лучшим достижением за всю историю.

Джулиан Альварес, болельщик:

Это ужасно. Маленькая команда летела так далеко, чтобы попасть на финальный матч. Никто не мог подумать, что такое произойдет.

Авиакатастроф, подобных этой, в истории было несколько. Первая произошла аж в 1949 году.

Итальянский «Торино» (на тот момент гранд футбола) лишился всех своих игроков. Потом были Манчестер Юнайтед (в 1958 году), Пахтакор (1979) и сборная Замбии по футболу.

А 5 лет назад – Ярославский Локомотив. Тогда погиб в том числе и Руслан Салей, легенда белорусского хоккея.

Ну а футболисты «Шапокоенсе» тоже попали в историю. К слову, все-таки завоевав заветный трофей.