Крушение самолета с бразильскими футболистами в Колумбии: из 81 человек на борту выжили 5

Новости Беларуси. В Бразилии объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе футболистам. Тем временем, стало известно точное количество жертв крушения. Из 72 пассажиров и 9 членов экипажа выжили 6 человек. Один из них скончался по дороге в больницу.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Лайнер выполнял чартерный рейс из Боливии в колумбийский город Медельин. На борту самолета находилось 27 футболистов – членов бразильского клуба «Шапекоэнсе».

Обстоятельства катастрофы выясняется. Ранее сообщалось, что командир воздушного судна проинформировал диспетчеров местного аэропорта о нехватке топлива. Борту был дан приоритет в посадке, однако добраться до гавани не удалось. Воздушное судно потерпело крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение последних шести часов специалисты вели поисково-спасательную операцию. Ситуацию осложнял сильный дождь, который в конечном результате привел к остановке поисков. Власти сообщили, что тела погибших будут вывезены утром.

Врач:

Спасатели доставили в больницу четырех пассажиров и стюардессу. Состояние двоих пострадавших оценивается как стабильное, выживший футболист Алан Рушель находится в сознании. Помимо Рушеля, в катастрофе выжили вратари Маркос Данило и Джексон Фольман. Спастись удалось также бразильскому журналисту Рафаэлу Хенселу. Из экипажа выжила стюардесса Химена Суарес.