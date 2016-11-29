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Крушение самолета с бразильскими футболистами в Колумбии: выжили не менее 13 человек

29 ноября 2016 10:37
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Новости Колумбии. В результате крушения самолета в Колумбии выжили по меньшей мере 13 человек. Сейчас спасатели оказывают помощь пострадавшим, в числе которых защитник и вратарь футбольного клуба «Шапекоэнсе».

В момент катастрофы на борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. Среди них игроки бразильского футбольного клуба. Самолнт выполнял чартерный рейс из Боливии в колумбийский город Медельин. В аэропорту сообщили, что экипаж сообщал о проблемах с двигателем. Пилоты подавали сигналы о низком уровне топлива и хотели совершить экстренную посадку. Лайнеру дали приоритет, но добраться до гавани не удалось. На месте трагедии продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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