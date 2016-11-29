Саудовскую Аравию замело снегом, в некоторых провинциях температура упала до минус 3 градусов

Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии выпал снег. Крайне редкое для этих мест явление наблюдается в центральных и северных районах королевства. В некоторых провинциях температура упала до 3 градусов ниже нуля.

Песчаные дюны, покрытые белым одеялом, ­– восхитительное зрелище. Однако местным жителям осадки доставили немало неудобств. К тому же сейчас по всей стране идут ливневые дожди, которые стали причиной селезней. Количество осадков настолько велико, что властям приходится использовать специальное оборудование для откачки воды. Ситуация на дорогах осложнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.