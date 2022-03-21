«Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме окна повылетали». Жительница Донбасса рассказала о ситуации

Москва предложила Киеву объявить режим тишины в Мариуполе для выхода мирных жителей, сообщили в Минобороны России. Ситуация в городе остается тяжелой. В Украине сообщили, что накануне вывезти удалось почти 4 000 человек. По другим данным, около 500. Но в любом случае нуждающихся гораздо больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельной части Мариуполя силами ДНР заблокированы националисты, в другой – уже они удерживают заложников. Живым щитом для них сейчас являются порядка 130 тысяч человек, подсчитали в ДНР. Россия по-прежнему готова открыть коридор для украинских силовиков, чтобы те смогли покинуть Мариуполь с белым флагом и без оружия, как это уже сделали некоторые военнослужащие.

Не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество пусков снарядов по ЛНР заметно сократилось, ДНР за минувшие сутки обстреляли 26 раз. Особенно ВСУ продолжают терроризировать Донецк. Уже с ночи по нему выпущено более 50 снарядов. В ДНР сообщают о двоих погибших мирных жителях и десятках пострадавших.

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР: На горловском направлении восемь военнослужащих 25-й бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону нашей республики.

Сегодня где-то в начале девятого утра, может, полдевятого, так вот. Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме здесь окна повылетали.

Тем временем российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева. Отступая, те бросили бронетехнику и оружие, которая теперь будет передана военным ЛНР и ДНР. На фоне продолжающихся боевых действий все убедительней надежда на мирное урегулирование конфликта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российско-украинские переговоры продолжатся сегодня, 21 марта.