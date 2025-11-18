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Польша безосновательно обвинила РФ во взрыве ведущих в Украину ж/д путей

18 ноября 2025 13:04
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Польша безосновательно обвинила РФ во взрыве ведущих в Украину ж/д путей-0

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожных путей на линии, ведущей в сторону Украины, но не представил доказательств. Об этом пишет РИА Новости.

Полиция Мазовецкого воеводства подтвердила повреждение железной дороги 16 ноября. Пострадавших нет. До этого премьер-министр Дональд Туск заявил о взрыве.

Москва отвергла обвинения, отметив, что подобные заявления регулярно остаются без подтверждения. Польша и ранее допускала подобные вбросы, включая случай 2022 года, когда упавшие на ее территорию ракеты сначала приписали России, но позже признали их украинское происхождение.

Фото: pixabay

# Международная политика

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