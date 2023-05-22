Постпред Крыма Мурадов: США одобрили развязывание ядерной войны

Руководство Штатов согласием на применение авиации США против Крыма одобряют развязывание ядерной войны. Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Штаты намерены обучать пилотов из Украины управлять истребителями F-16. По мере обучения, которое планируется начать в ближайшие месяцы, Америка и страны-союзники будут определять, кто и в каком количестве поставит боевые самолеты Киеву. Об этом заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что Вашингтон не разрешит Украине использовать западные вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Крым под такой запрет не попадает, потому как не считается российской территорией, сказал Салливан.

Постпред Крыма Мурадов отмечает, что заявления представляющего Белый дом Салливана о применении американской авиации против полуострова означают согласие на развязывание войны с применением ядерного оружия. Он напомнил, что в Севастополе расположен Черноморский флот РФ, при котором находится и жизненно важная для страны флотская авиация. Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России на законодательном уровне обязывает государство применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва.